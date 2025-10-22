Napoli riapre abusivamente chiosco sottoposto a sequestro | fermato e denunciato

Sul lungomare Caracciolo di Napoli, gli agenti dell’unità operativa Chiaia della Polizia Locale hanno sorpreso un uomo intento a riattivare l’attività di vendita di snack e bevande, violando i sigilli apposti a un chiosco nel giugno dello scorso anno. Il provvedimento di sequestro era stato adottato per presunte irregolarità, tra cui l’occupazione abusiva di suolo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, “riapre” abusivamente chiosco sottoposto a sequestro: fermato e denunciato

