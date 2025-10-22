Napoli rapine a bordo dei treni metropolitani | due misure cautelari

Un 37enne senza fissa dimora finisce in carcere, mentre un 41enne beneventano Ã¨ ai domiciliari: sono gravemente indiziati di due rapine avvenute tra Pozzuoli e Bagnoli.. La Polizia di Stato di Napoli ha eseguito, nei giorni scorsi, unâ€™ ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone gravemente indiziate di aver commesso due rapine aggravate a bordo di treni metropolitani. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della VII sezione indagini della Procura della Repubblica, dispone la custodia cautelare in carcere per un 37enne senza fissa dimora e gli arresti domiciliari per un 41enne residente a Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Approfondisci con queste news

Napoli: fermato 16enne per tre rapine al Vomero. Napoli: fermato 16enne per tre rapine al Vomero, armato di coltello e pistola. Il giovane è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. #notizie #news #cronaca #politica #eventi #sport #attualità ? Leggi ar - facebook.com Vai su Facebook

A Napoli 3 rapine in una notte, preso 16enne e si cerca complice. Nel mirino cellulari e soldi anche con la minaccia di armi #ANSA - X Vai su X

Rapine sui treni della Linea 2 tra Pozzuoli e Bagnoli, in due in carcere - Un 41enne e un 37enne sono stati arrestati dalla Polizia: sono accusati di due rapine aggravate a bordo dei treni della Metropolitana della Linea 2 di ... Scrive fanpage.it

Rapine a bordo dei treni metropolitani, eseguite due misure cautelari - L’attività di indagine, svolta dagli agenti del commissariato di Pozzuoli, ha consentito di individuare i presunti responsabili attraverso l’acquisizione delle immagini di videosorveglianza poste sui ... napolitoday.it scrive

Rapine a bordo dei treni della Metropolitana: due arresti a Pozzuoli - POZZUOLI – La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza, emessa dal Tribunale di Napoli – sezione G. Scrive msn.com