Napoli raffica di colpi ai Quartieri Spagnoli | dodici proiettili contro facciata di un edificio
Dodici colpi esplosi nella stessa direzione hanno lasciato segni evidenti in vico Lungo San Matteo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Quattro fori sono stati individuati nel portoncino d’ingresso, altri quattro in una vetrata e gli ultimi sulla facciata esterna dell’edificio. È questo lo scenario che si è presentato davanti agli agenti della Polizia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Scopri altri approfondimenti
#Napoli, #Hojlund settebello: gol a raffica, non è mai partito così bene in carriera - X Vai su X
Ciro Ferrara si sbilancia sul Napoli nel quiz di DAZN L’ex difensore azzurro e oggi opinionista Ciro Ferrara ha risposto a una raffica di domande sul Napoli durante un quiz organizzato da DAZN. Ecco le sue previsioni, senza troppi giri di parole: ? “Hojlun - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, far West ai Quartieri Spagnoli: dopo gli arresti la camorra torna a sparare - A pochi giorni di distanza dall’esecuzione dei quattro arresti con cui la Procura antimafia e i carabinieri ... Secondo msn.com
Spari ai Quartieri Spagnoli: 12 fori di proiettile su un’abitazione, ipotesi agguato fallito - Poco probabile l'ipotesi di una stesa, le ipotesi ritenute maggiormente verosimili sono due: un atto intimidatorio o un agguato in cui il bersaglio è riuscito a scappare illeso. Da fanpage.it
Spedizione punitiva ai Quartieri spagnoli, quattro fermati: c’è anche il ras Percich - Spedizione punitiva ai Quartieri spagnoli, quattro fermati in quattro: c’è anche il ras Salvatore Percich indicat ... Come scrive internapoli.it