Napoli raffica di colpi ai Quartieri Spagnoli | dodici proiettili contro facciata di un edificio

Teleclubitalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici colpi esplosi nella stessa direzione hanno lasciato segni evidenti in vico Lungo San Matteo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Quattro fori sono stati individuati nel portoncino d’ingresso, altri quattro in una vetrata e gli ultimi sulla facciata esterna dell’edificio. È questo lo scenario che si è presentato davanti agli agenti della Polizia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli raffica di colpi ai quartieri spagnoli dodici proiettili contro facciata di un edificio

© Teleclubitalia.it - Napoli, raffica di colpi ai Quartieri Spagnoli: dodici proiettili contro facciata di un edificio

Scopri altri approfondimenti

napoli raffica colpi quartieriNapoli, far West ai Quartieri Spagnoli: dopo gli arresti la camorra torna a sparare - A pochi giorni di distanza dall’esecuzione dei quattro arresti con cui la Procura antimafia e i carabinieri ... Secondo msn.com

napoli raffica colpi quartieriSpari ai Quartieri Spagnoli: 12 fori di proiettile su un’abitazione, ipotesi agguato fallito - Poco probabile l'ipotesi di una stesa, le ipotesi ritenute maggiormente verosimili sono due: un atto intimidatorio o un agguato in cui il bersaglio è riuscito a scappare illeso. Da fanpage.it

napoli raffica colpi quartieriSpedizione punitiva ai Quartieri spagnoli, quattro fermati: c’è anche il ras Percich - Spedizione punitiva ai Quartieri spagnoli, quattro fermati in quattro: c’è anche il ras Salvatore Percich indicat ... Come scrive internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Raffica Colpi Quartieri