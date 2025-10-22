Napoli raffica di colpi ai Quartieri Spagnoli | dodici proiettili contro facciata di un edificio

Dodici colpi esplosi nella stessa direzione hanno lasciato segni evidenti in vico Lungo San Matteo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Quattro fori sono stati individuati nel portoncino d’ingresso, altri quattro in una vetrata e gli ultimi sulla facciata esterna dell’edificio. È questo lo scenario che si è presentato davanti agli agenti della Polizia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

