Napoli problematiche come con Rudi Garcia? Il nome che potrebbe portare ‘pace’ allo spogliatoio

Il Napoli di Antonio Conte sta vivendo uno dei momenti più delicati da quando il tecnico salentino siede sulla panchina azzurra. Dopo la clamorosa sconfitta in Champions League contro il PSV Eindhoven, il morale è crollato e le parole pronunciate dallo stesso Conte nel post-partita hanno acceso un campanello d’allarme, lasciando intendere che qualcosa si . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

SKY - Boban: "Napoli, il problema non è nei nuovi ma che la difesa non è protetta" https://ift.tt/LdDOj1e - X Vai su X

Rudi Garcia: «Al Napoli prigioniero di De Laurentiis, ma il tempo mi ha dato ragione» - Parole di Rudi Garcia, ex allenatore del Napoli (che in Italia si è seduto anche sulla panchina della Roma), nell’intervista rilasciata a L’Equipe: «Se mi sono ... Da ilmessaggero.it

Rudi Garcia rompe il silenzio sul Napoli e attacca De Laurentiis: “Mi sentivo un po’ prigioniero” - La generazione dorata sta cercando il suo ricambio e il francese si rimetterà in gioco su una panchina importante dopo ... Secondo fanpage.it

Rudi Garcia: “Di Napoli amavo tutto tranne De Laurentiis” - Le parole dell’ex allenatore del Napoli e attuale CT del Belgio, Rudi Garcia, rilasciate a L’Equipe sulla passata stagione Nella giornata di oggi, 27 febbraio, Rudi Garcia ha rilasciato un’intervista ... Scrive gianlucadimarzio.com