Napoli Ponti Rossi ladro sorpreso in casa spinge la vittima e tenta la fuga | arrestato 26enne

Lâ€™uomo, un 26enne algerino, Ã¨ stato bloccato dagli agenti dellâ€™Ufficio Prevenzione Generale dopo una rapina impropria in un appartamento di via Gradini Ponti Rossi.. Nel pomeriggio del 20 ottobre, la Polizia di Stato di Napoli ha arrestato un 26enne algerino per rapina impropria e lo ha denunciato per furto in abitazione. Lâ€™intervento Ã¨ stato effettuato dagli agenti dellâ€™Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati in un servizio di controllo del territorio, dopo una segnalazione giunta alla Sala Operativa relativa a un furto in corso in un appartamento di via Gradini Ponti Rossi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Pronto il progetto esecutivo per riqualificare l’acquedotto romano dei Ponti Rossi al centro di Napoli: la strada sarà ristretta, nascerà una piazzetta con alberi e panchine. Ecco come cambierà: https://fanpa.ge/vjYxB - facebook.com Vai su Facebook

Restyling dei Ponti Rossi, c’è l’ok della Soprintendenza: lavori entro 8 mesi, costano 2,3 milioni - Via libera della Soprintendenza al restyling dell’acquedotto romano dei Ponti Rossi. Lo riporta fanpage.it

Scippa collanina a una donna, ladro inseguito e bloccato dal generale Sganga - Il Generale Rodolfo Sganga, Capo di Stato Maggiore del Comando Interforze Alleato di Napoli (JFC Naples), insegue e blocca un ladro a Napoli. ilmattino.it scrive

Napoli, Mappatella Beach: ladro in azione, bloccato e denunciato dopo il furto - Le lamentele c’erano state, tante, nei giorni scorsi e, per questo motivo, i controlli sono stati rafforzati dalla questura di Napoli. Come scrive ilmattino.it