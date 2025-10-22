Napoli notte senza difesa | il Psv travolge gli azzurri e Conte resta prigioniero della crisi

"> Tutto facile per il Psv, tutto difficile per un Napoli smarrito e fragile. La squadra di Conte, scrive Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, ha mostrato «una difesa che perde la memoria», goffa e disordinata, priva di protezione da parte del centrocampo. Scoperta e sfilacciata, ha spalancato spazi agli scattisti olandesi, annullando in pochi minuti il vantaggio iniziale della grande illusione. De Bruyne cammina «spensierato, uscendo dalla realtà», mentre McTominay, nonostante la ferita al piede, si distingue per coraggio e dignità: la sua doppietta è l’unico bagliore in una notte da dimenticare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

