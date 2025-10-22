Napoli Noa Lang | Ho parlato solo una volta con Conte devo accettare la situazione così com’è

"> Non è stato l’inizio che Noa Lang immaginava con la maglia del Napoli. Arrivato in estate dal PSV con grandi aspettative, l’attaccante olandese non è ancora riuscito a imporsi in Serie A, complice il poco spazio concesso da Antonio Conte in questo avvio di stagione. Intervistato da Voetbal International dopo la sconfitta per 6-2 proprio contro la sua ex squadra, Lang ha parlato apertamente del suo momento difficile e del rapporto con l’allenatore: «Non ci parlo molto spesso. Ci ho parlato solo una volta». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Noa Lang: «Ho parlato solo una volta con Conte, devo accettare la situazione così com’è»

