Napoli Lang si confessa | frecciatina a Conte
Continua il periodo negativo del Napoli. Dopo l’amara sconfitta per 1-0 contro il Torino, gli azzurri cadono nuovamente, questa volta in casa del Psv Eindhoven. Sconfitta che pesa come un macigno, non solo per il cammino nella League phase della Champions League 20252026, ma soprattutto a livello mentale. I sei gol subiti nella notte europea accendono un campanello d’allarme e non solo per la fase difensiva. Nel post partita, inoltre, Noa Lang ha rilasciato delle dichiarazioni che lasciano intendere il suo stato d’animo e il suo rapporto con mister Conte fin qui. Le parole di Lang. Al termine della gara l’esterno olandese, entrato in campo nel secondo tempo non lasciando il segno sulla gara, ha rilasciato un’intervista a Ziggo Sport, dove ha parlato della sua situazione al Napoli e del suo rapporto con Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
