Napoli Inter Sky o Dazn? Dove vedere la sfida scudetto
Napoli Inter Sky o Dazn. L’Inter di Cristian Chivu, dopo il successo brillante ottenuto all’Olimpico contro la Roma e il convincente successo contro l’ Union Saint Gilloise in Champions, sono attesi da una sfida di altissimo livello: sabato 25 ottobre alle 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Inter, un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Si affrontano due squadre che hanno dimostrato di essere, fin qui, tra le più solide e complete del campionato. L’Inter e il Napoli di Antonio Conte, ex tecnico nerazzurro, condividono il secondo posto a quota 15 punti, in coabitazione con la Roma. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altre letture consigliate
SEI SCHIAFFI DAL PSV: MA ERA IL NAPOLI? INTER COMODA: POKER E TRE SU TRE IN CHAMPIONS https://youtu.be/bCT4CyoJzFE - facebook.com Vai su Facebook
Verso Napoli-Inter: trasferta vietata ai tifosi nerazzurri residenti in Lombardia - X Vai su X
Serie A, Napoli-Inter: data, orario, dove vederla in streaming e diretta tv Sky o DAZN? - Dopo la disfatta di Eindhoven con sei gol al passivo alla Philips Arena, gli azzurri sono chiamati ... Segnala msn.com
Dove vedere Napoli-Inter in diretta tv e streaming? - match dell'ottava giornata vede il Napoli ospitare l'Inter nell'anticipo di sabato pomeriggio: tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming. Si legge su goal.com
DAZN e Sky, ottimi ascolti con Roma-Inter per la settima di Serie A. Ma Milan-Fiorentina svetta - DAZN e Sky, ottimi ascolti con Roma- Segnala igizmo.it