Napoli Inter Sky o Dazn? Dove vedere la sfida scudetto

Napoli Inter Sky o Dazn. L'Inter di Cristian Chivu, dopo il successo brillante ottenuto all'Olimpico contro la Roma e il convincente successo contro l' Union Saint Gilloise in Champions, sono attesi da una sfida di altissimo livello: sabato 25 ottobre alle 18:00, allo stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena Napoli-Inter, un vero e proprio scontro diretto per la vetta della classifica. Si affrontano due squadre che hanno dimostrato di essere, fin qui, tra le più solide e complete del campionato. L'Inter e il Napoli di Antonio Conte, ex tecnico nerazzurro, condividono il secondo posto a quota 15 punti, in coabitazione con la Roma.