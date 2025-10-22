Napoli Inter Hojlund lavora per il rientro Rrahmani verso l’out La situazione a Castel Volturno

Inter News 24 Napol Inter: Rasmus Hojlund fa di tutto per tornare al 100% ed essere schierato nei primi 11 da Antonio Conte. Situazione diversa per Rrahmani. Il Napoli di Antonio Conte si prepara al big match di sabato contro l’ Inter al “Maradona” con più di una preoccupazione in casa propria. Dopo la pesante sconfitta per 6-2 contro il PSV Eindhoven in Champions League, gli azzurri devono affrontare anche l’emergenza infortuni. Come riportato da Sky Sport, Rasmus Hojlund si è allenato a Castel Volturno, alternando esercizi specifici e terapie. L’attaccante danese, classe 2003, spera di essere recuperato in tempo per la sfida contro i nerazzurri, ma la decisione definitiva arriverà soltanto alla vigilia. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Hojlund lavora per il rientro, Rrahmani verso l’out. La situazione a Castel Volturno

