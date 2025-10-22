Napoli Inter Chivu si porta avanti e pensa alla formazione per il big match Le possibili scelte del tecnico

Inter News 24 Napoli Inter: a 4 giorni dalla sfida del “Maradona”, i nerazzurri si trovano in un periodo decisamente migliore rispetto ai partenopei. Le possibili scelte di Chivu per la sfida. Archiviata la vittoria in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, la formazione nerazzurra torna a concentrarsi sul campionato. Sabato sera, al “Diego Armando Maradona”, l’ Inter di Cristian Chivu affronterà il Napoli di Antonio Conte in un confronto che promette spettacolo e alta intensità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rumeno dovrà ancora fare a meno di Marcus Thuram, alle prese con la fase di riatletizzazione dopo il problema muscolare accusato contro lo Slavia Praga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, Chivu si porta avanti e pensa alla formazione per il big match. Le possibili scelte del tecnico

