Napoli Inter Chivu pensa ai cambi | la probabile formazione
Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. L’ Inter festeggia la sua terza vittoria consecutiva in Champions League, un 4-0 rifilato all’ Union Saint-Gilloise che conferma la grande forma della squadra. Dopo aver trascorso la notte a Bruxelles, i nerazzurri sono pronti a fare ritorno a Milano, dove l’allenatore Cristian Chivu ha già in mente di concentrarsi sulla prossima partita di campionato contro il Napoli. Un incontro che si preannuncia ricco di incognite, viste le difficoltà recenti dei partenopei, sconfitti sia in Serie A contro il Torino che in Champions League contro il PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altre letture consigliate
#Mariani per #napoli #Inter Marinelli e Abisso stoppati - X Vai su X
SEI SCHIAFFI DAL PSV: MA ERA IL NAPOLI? INTER COMODA: POKER E TRE SU TRE IN CHAMPIONS https://youtu.be/bCT4CyoJzFE Vai su Facebook
Formazioni Napoli Inter, Chivu ha già deciso gli schieramenti? La situazione attuale - Roma Le Formazioni di Napoli Inter iniziano a delinearsi con sempre maggiore chiarezza, e le ultime mosse di Cristian Chivu cont ... Da calcionews24.com
Chivu psicologo Inter: "Serviva fiducia dopo le delusioni della scorsa stagione. Sui giovani e il Napoli…" - Il tecnico nerazzurro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria in Champions sul campo dell'Union SG ... Scrive tuttosport.com
Royal Union SG-Inter, le probabili scelte di Chivu in Champions: Possibile riposo per Lautaro Mrtinez in vista del Napoli - L'Inter di Christian Chivu scenderà in campo questa sera, in contemporanea con il Napoli, contro l'Union SG in Belgio alle ore 21:00. Si legge su gonfialarete.com