Inter News 24 Napoli Inter, le ultime in vista dell’ottava giornata di Serie A con la sfida dei nerazzurri contro i campioni d’Italia. I dettagli. L’ Inter festeggia la sua terza vittoria consecutiva in Champions League, un 4-0 rifilato all’ Union Saint-Gilloise che conferma la grande forma della squadra. Dopo aver trascorso la notte a Bruxelles, i nerazzurri sono pronti a fare ritorno a Milano, dove l’allenatore Cristian Chivu ha già in mente di concentrarsi sulla prossima partita di campionato contro il Napoli. Un incontro che si preannuncia ricco di incognite, viste le difficoltà recenti dei partenopei, sconfitti sia in Serie A contro il Torino che in Champions League contro il PSV Eindhoven. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, Chivu pensa ai cambi: la probabile formazione