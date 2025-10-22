Napoli Inter biglietti settore ospiti via alla vendita

Ilnerazzurro.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli Inter biglietti settore ospiti. Sabato 25 ottobre alle ore 18 al Maradona andrà in scena il big match, una vera sfida scudetto, tra Napoli e Inter. L’attesa è quella delle grandi occasioni. Sono andati già esauriti i tagliando per i settori ordinari e lo stadio sarà tutto esaurito. Napoli Inter biglietti settore ospiti: dove acquistare. La Prefettura di Napoli ha comunicato il divieto di vendita ai residenti in Lombardia e l’obbligo per tutti gli altri di possedere la tessera Siamo Noi sottoscritta prima dell’8 ottobre 2025, non residenti nella Regione Lombardia. Nella nota ufficiale si legge: “Il provvedimento è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, in conformità con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Napoli-Inter, al via la vendita dei biglietti: date, fasi, prezzi e tutte le informazioni utili - La vendita dei biglietti per Napoli–Inter partirà mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 12:00 e si articolerà in tre fasi distinte, come comunicato ufficialmente dalla SSC Napoli. Secondo gonfialarete.com

napoli inter biglietti settoreInter, vieteta la trasferta a Napoli per i tifosi della Lombardia: i dettagli - La Prefettura della città ha deciso di non far acquistare i biglietti ai residenti nella regione per la partita del maradona ... Riporta msn.com

napoli inter biglietti settoreNapoli-Inter è sold out al Maradona! Ecco quanti biglietti restano per la gara con il Como - Per la gara tra Napoli e Inter, in programma domenica 25 ottobre, i biglietti sono già stati tutti esauriti e quindi ci sarà il sold out al Maradona. Si legge su mondonapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Biglietti Settore