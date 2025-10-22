Napoli Inter biglietti settore ospiti via alla vendita

Napoli Inter biglietti settore ospiti. Sabato 25 ottobre alle ore 18 al Maradona andrà in scena il big match, una vera sfida scudetto, tra Napoli e Inter. L’attesa è quella delle grandi occasioni. Sono andati già esauriti i tagliando per i settori ordinari e lo stadio sarà tutto esaurito. Napoli Inter biglietti settore ospiti: dove acquistare. La Prefettura di Napoli ha comunicato il divieto di vendita ai residenti in Lombardia e l’obbligo per tutti gli altri di possedere la tessera Siamo Noi sottoscritta prima dell’8 ottobre 2025, non residenti nella Regione Lombardia. Nella nota ufficiale si legge: “Il provvedimento è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, in conformità con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it