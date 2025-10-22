Napoli Inter arbitro | ecco chi dirigerà la gara

L’ Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le designazioni per l’ottava giornata di Serie A, dove tra le gare più attese spicca senza dubbio Napoli-Inter. Il big match del sabato pomeriggio, in programma alle 18 allo stadio Diego Armando Maradona, sarà diretto da Maurizio Mariani, uno dei fischietti più esperti del panorama nazionale. La sfida tra due delle principali candidate allo scudetto promette intensità, spettacolo e inevitabilmente qualche episodio da moviola. Accanto a Mariani ci sarà una squadra arbitrale di grande esperienza. Gli assistenti di linea designati sono Bindoni e Baccini, mentre il quarto uomo sarà Ayroldi, chiamato a gestire la panchina e gli aspetti disciplinari sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it