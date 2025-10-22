Napoli Inter anche su Sky? Ecco dove vedere la sfida scudetto

Napoli Inter anche su Sky. La Serie A 202526 entra nel vivo con una delle sfide più attese dell’ottava giornata: Napoli-Inter, in programma sabato 25 ottobre alle ore 18:00. Una partita che promette spettacolo, intensità e grande calcio, con i nerazzurri di Cristian Chivu chiamati a un nuovo esame di maturità contro i campioni in carica del Napoli. Napoli Inter anche su Sky?. Il match del “Diego Armando Maradona” sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguirlo: sulla smart TV, tramite l’app ufficiale di DAZN;. in streaming live su dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet;. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it