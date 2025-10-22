Napoli incidente in tangenziale | centinaia di candidati esclusi dal concorso Ripam

2anews.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tamponamento a Capodimonte blocca il traffico: molti partecipanti al concorso Ripam non riescono ad arrivare in tempo alla Mostra d’Oltremare. Scoppiano le proteste, Borrelli annuncia un’interrogazione parlamentare. Un tamponamento a catena in tangenziale, all’altezza della galleria di Capodimonte, ha mandato in tilt la viabilità di Napoli nella mattinata di martedì 21 ottobre, trasformando un . 🔗 Leggi su 2anews.it

napoli incidente in tangenziale centinaia di candidati esclusi dal concorso ripam

© 2anews.it - Napoli, incidente in tangenziale: centinaia di candidati esclusi dal concorso Ripam

Scopri altri approfondimenti

napoli incidente tangenziale centinaiaTraffico a Napoli, 300 studenti saltano il concorso per un incidente: «Non è colpa nostra» - Dall’incidente in tangenziale a Capodimonte fino all’interrogazione parlamentare per la riammissione al concorso Ripam. Da ilmattino.it

napoli incidente tangenziale centinaiaCaos a Napoli per un incidente in tangenziale: esclusi dal concorso oltre 300 candidati - Un tamponamento a Capodimonte paralizza la tangenziale di Napoli: oltre 300 candidati al concorso Ripam restano esclusi. Lo riporta stylo24.it

napoli incidente tangenziale centinaiaIncidente blocca la tangenziale a Napoli, in 300 esclusi da concorso - A Napoli 300 candidati esclusi dal concorso Ministero della Giustizia per ritardi causati da incidente, Borrelli presenta interrogazione parlamentare. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Incidente Tangenziale Centinaia