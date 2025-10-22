Napoli droga nascosta nel vano ascensore del condominio | la scoperta della Polizia

Teleclubitalia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droga nascosta nel vano ascensore in un condominio di San Giovanni a Teduccio.  In particolare, nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato San GiovanniBarra, con il supporto della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno effettuato un controllo in uno stabile in via Villa San Giovanni. Gli agenti di Polizia, durante un . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

napoli droga nascosta nel vano ascensore del condominio la scoperta della polizia

© Teleclubitalia.it - Napoli, droga nascosta nel vano ascensore del condominio: la scoperta della Polizia

Contenuti che potrebbero interessarti

Napoli, nasconde droga in casa: arrestato 27enne straniero con precedenti - Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Secondo ilmattino.it

napoli droga nascosta vanoNapoli, trovato in possesso di droga: arrestato 42enne - La polizia di stato ha tratto in arresto un 42enne algerino, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Droga Nascosta Vano