Napoli da immobili confiscati a luoghi rinascita donne vittime violenza
Tempo di lettura: 3 minuti Sei immobili confiscati alla criminalità diventano luoghi di rinascita. E’ il senso di “E.V.A. EcoVillaggio dell’Accoglienza”, il progetto voluto dal Comune di Napoli e sostenuto finanziariamente con risorse dello Stato che mira a valorizzare sei beni confiscati alla criminalità organizzata trasformandoli in centri di assistenza, case di accoglienza e sedi di attività per l’avviamento al lavoro delle donne vittime di violenza. Una nuova vita, dunque, per le strutture e per le donne che vi troveranno accoglienza. Questa mattina, il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Paola Spena, accompagnata dalla vicesindaca e assessora all’Urbanistica e dall’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, ha visitato a corso Sirena una delle strutture interessate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questo mese il Team di Soccavo ha scelto per te i migliori immobili della zona 011-PIA05 - Via Empedocle, Napoli https://www.gruppocasadream.it/immobili/vendita/011-pia05/ 011-SOC0142 - Via dell’Epomeo, Napoli https://www.gruppocasadream.it/i - facebook.com Vai su Facebook
#Napoli, 253 immobili dell'INPS inutilizzati. Perché? E perché, nonostante questi immobili inutilizzati, l'INPS fa richieste per affittarne altri? @CnMarianna ha chiesto spiegazioni a Fabrizio Innaimi, vice direttore #INPS #Campania #Fuoridalcoro - X Vai su X
Dalla violenza alla rinascita, grazie ai beni confiscati - Il servizio della web TV del Comune di Napoli Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. Come scrive expartibus.it
Camorra: confiscati a Napoli immobili e conti correnti - La sezione misure di prevenzione della Corte d'Appello di Napoli ha confermato la confisca di numerosi immobili, disponibilità finanziarie e saldi di conti correnti a carico di tre soggetti già ... Da ansa.it
Napoli, riciclava i soldi della camorra: maxi confisca da 294 milioni - È stato confiscato l'ingente patrimonio un patrimonio mobiliare e immobiliare del valore di oltre 294 milioni di euro, sequestrato a dicembre 2022, ad Antonio Passarelli, l'imprenditore che, secondo ... Come scrive ilmattino.it