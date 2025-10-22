Napoli da immobili confiscati a luoghi rinascita donne vittime violenza

Tempo di lettura: 3 minuti Sei immobili confiscati alla criminalità diventano luoghi di rinascita. E’ il senso di “E.V.A. EcoVillaggio dell’Accoglienza”, il progetto voluto dal Comune di Napoli e sostenuto finanziariamente con risorse dello Stato che mira a valorizzare sei beni confiscati alla criminalità organizzata trasformandoli in centri di assistenza, case di accoglienza e sedi di attività per l’avviamento al lavoro delle donne vittime di violenza. Una nuova vita, dunque, per le strutture e per le donne che vi troveranno accoglienza. Questa mattina, il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Paola Spena, accompagnata dalla vicesindaca e assessora all’Urbanistica e dall’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, ha visitato a corso Sirena una delle strutture interessate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it