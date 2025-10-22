Napoli Conte dopo il 6-2 col PSV | Serve umiltà e unità Napoli non va presa in giro

Dopo il pesante 6-2 subito in casa del PSV Eindhoven, Antonio Conte non ha risparmiato parole dure in conferenza stampa, rivolgendo un monito chiaro alla squadra e ai tifosi. “Dobbiamo fare un bagno di umiltà, ve lo sto dicendo da tempo. Qualcuno a Napoli butta fumo e alla piazza bisogna dire sempre la verità”, ha esordito l’allenatore, mostrando frustrazione e voglia di rivalsa. Conte ha sottolineato l’importanza di ritrovare compattezza e dedizione: “I vecchi e i nuovi devono alzare i giri. Se vogliamo costruire qualcosa che possa rendere orgogliosa Napoli, dobbiamo tornare all’anno scorso, dove contava solo il bene della squadra. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

