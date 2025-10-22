Napoli Conte | Dobbiamo fare un bagno di umiltà Questa annata sarà molto complessa …
Conte: “Non è facile ed è anche sbagliato inserire 9 giocatori nuovi Ve lo dissi sarà difficile! Difficile inserire così tanti acquisti. Napoli e i napoletani non devono essere presi per il culo”. Antonio Conte, allenatore del Napoli, al termine del match, perso 6-2 contro il PSV, è intervenuto nella sala conferenze dal Philips Stadion di Eindhoven per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le parole del tecnico azzurro rilasciate anche s Sky: Conte in conferenza – Anomalia dei tanti gol incassati, cosa è cambiato dall’anno scorso? . “Sul secondo gol avevamo preso la palla, poi successivamente abbiamo fatto due gravi errori e sono ripartiti in contropiede. 🔗 Leggi su Parlami.eu
