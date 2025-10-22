Napoli chi ha fatto la campagna acquisti? È Conte che ha voluto Beukema Lucca Lang e pure De Bruyne?

Chi ha fatto la campagna acquisti del Napoli? È Conte che ha voluto Beukema, Lucca, Lang e pure De Bruyne? Che tristezza. E che umiliazione. Perdere ci può stare. Ma la resa incondizionata è una vergogna. E la cosa più preoccupante è l’atteggiamento di Conte che è sembrato rassegnato in panchina. Dove era il guerriero indemoniato che siamo abituati a vedere a bordo campo? Evidentemente ha colto che il naufragio era inevitabile. Certamente tutto può accadere e magari il Napoli reagirà infilando un filotto di successi. Ma qui dobbiamo giudicare l’oggi. E l’oggi è catastrofico. Sappiamo che il tecnico (come ha esplicitamente detto) ha scelto di cambiare impostazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

