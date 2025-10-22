Napoli che disfatta con il Psv! McTominay non basta | gli highlights del 6-2 di Eindhoven

Gazzetta.it | 22 ott 2025

Serata terribile per il Napoli, che perde 6-2 in Olanda contro il Psv. A nulla serve la doppietta di McTominay: la squadra di Eindhoven dilaga grazie all'autogol di Buongiorno, alla doppietta dell'ex Parma Man e alle reti di Saibari, Pepi e Driouech. Guarda gli highlights. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

