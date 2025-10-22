Napoli Boban smentisce Conte | Il problema è un altro

Dopo la sconfitta del Napoli contro il PSV Eindhoven, l’opinionista di Sky Sport, Zvonimir Boban ha criticato duramente Antonio Conte, contestando le motivazioni del tecnico sulle difficoltà legate ai nuovi arrivi. L’ex dirigente del Milan ha portato un esempio diretto dal passato, citando Roberto Baggio e il modo in cui Fabio Capello gestiva campioni di livello assoluto. “I nuovi non c’entrano niente”. “I nove nuovi giocatori citati da Conte non c’entrano niente! Sono stato anche io giocatore e so che deve esserci lo zoccolo duro. Ora manca Lukaku. Tutto questo problema di questi nove nuovi giocatori non lo vedo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Boban smentisce Conte: “Il problema è un altro”

Approfondisci con queste news

SKY - Boban: "Napoli, il problema non è nei nuovi ma che la difesa non è protetta" https://ift.tt/LdDOj1e - X Vai su X

Condò: «Battezziamo la prima prestazione di livello di #DeBruyne» «Oltre ai tre punti Conte porta a casa le combinazioni di De Bruyne e Hojlund». Boban: «#napoli molto aggressivo, partita dura e tosta. Vittoria meritata seppure sofferta». https://www.ilnapolist - facebook.com Vai su Facebook

Boban e l'analisi che smentisce Conte: "Nove calciatori nuovi? Ma se gioca solo De Bruyne..." - Il commentatore Sky bacchetta il tecnico: "Tutto questo problema con i nuovi volti proprio non lo vedo, non sono loro a destabilizzare lo spogliatoio" ... corrieredellosport.it scrive

Con chi ce l'aveva Conte in conferenza stampa: il durissimo sfogo dopo Psv-Napoli fa discutere - Il tecnico non ha nascosto la delusione davanti ai cronisti dopo il pesante ko di Champions: le sue parole hanno fatto discutere ... Lo riporta corrieredellosport.it

Boban smentisce Conte: "I nuovi non c'entrano, fa giocare sempre gli stessi! Il centrocampo del Napoli è troppo leggero" - 2 in Champions League facendo riferimento alle parole di Conte sui nuovi arrivi: "La difesa del Napoli non è protetta dai centrocampisti. Si legge su msn.com