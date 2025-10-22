Sabato 25 ottobre a partire dalle ore 18:00, l’Inter volerà in casa del Napoli per poter affrontare l’ottava giornata di campionato in un match che vale tanto sia dal punto di vista mentale che di classifica. I nerazzurri arrivano da 7 vittorie consecutive, battendo anche l’Union SG in Champions League e cavalcando l’onda dell’entusiasmo. Al contrario, la squadra di Antonio Conte si trova in un momento di stallo, con due partite perse di seguito, quella contro il Torino in campionato e la disfatta contro il PSV Eindhoven in Champions League, nel match terminato per 6-2 a favore degli olandesi. Insomma, la partita del Maradona sarà particolarmente delicata anche perché le due squadre si contendono il podio con la Roma ad una sola lunghezza dal Milan capolista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Napol-Inter, le designazioni arbitrali: fischietto a Mariani