Napol-Inter le designazioni arbitrali | fischietto a Mariani
Sabato 25 ottobre a partire dalle ore 18:00, l’Inter volerà in casa del Napoli per poter affrontare l’ottava giornata di campionato in un match che vale tanto sia dal punto di vista mentale che di classifica. I nerazzurri arrivano da 7 vittorie consecutive, battendo anche l’Union SG in Champions League e cavalcando l’onda dell’entusiasmo. Al contrario, la squadra di Antonio Conte si trova in un momento di stallo, con due partite perse di seguito, quella contro il Torino in campionato e la disfatta contro il PSV Eindhoven in Champions League, nel match terminato per 6-2 a favore degli olandesi. Insomma, la partita del Maradona sarà particolarmente delicata anche perché le due squadre si contendono il podio con la Roma ad una sola lunghezza dal Milan capolista. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
Arbitri serie A: Napoli-Inter a Mariani, Colombo per Lazio-Juve. Roma, c'è Manganiello - L'AIA ha reso ufficialmente note le designazioni arbitrali per il prossimo weekend di campionato, che prevede tante sfide interessanti: riflettori puntati sul "Maradona" ... Da msn.com
Serie A, designazioni arbitrali ottava giornata: Mariani per Napoli-Inter, Colombo per Lazio-Juventus - Una scelta nel segno dell’esperienza per una sfida di alta classifica che promette scintille e grande attenzione da parte del VAR, affidato a Marini e Pezzuto. Secondo gonfialarete.com
Serie A, gli arbitri dell'8a giornata: Napoli-Inter a Mariani, Colombo per Lazio-Juventus. Tutte le designazioni - L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l'8a giornata di Serie A: il big match Napoli- Lo riporta msn.com