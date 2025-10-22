Mystery show tour a Villa Ottavia

Un nuovo format per le nostre visite guidate! Per unire la scoperta di location bellissime dei Colli Euganei, con la nostra voglia di divertirsi e ridere insieme! Trasformati in un astuto detective, scopri un mistero che coinvolge la location in visita e vinci un prodotto locale! Lo faremo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

