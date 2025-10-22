Musica televisione e serie tv | a Milano arriva il Festival dello Spettacolo

Milanotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Musica, cinema, televisione: a Milano arriva il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, negli spazi del Superstudio Più, il festival offrirà tre giornate immersive con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Musica, televisione e serie tv: a Milano arriva il Festival dello Spettacolo - Musica, cinema, televisione: a Milano arriva il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento. Si legge su milanotoday.it

musica televisione serie tvMTV Italia, la televisione musicale tra serie TV, anime e videoclip - Il 1° agosto 1981 negli Stati Uniti si accese MTV (Music Television), canale ... Lo riporta ilsipontino.net

Il Festival dello Spettacolo con le star di serie tv, musica e cinema italiano - I nomi dei vip, quando, dove e tutte le info - Anteprime, concerti ed esperienze live con tanti protagonisti dello spettacolo: dal cinema alla tv, dalle serie alla musica, dallo sport al food e ai bambini Musica, cinema, televisione, serie, sport, ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Televisione Serie Tv