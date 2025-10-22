Musica televisione e serie tv | a Milano arriva il Festival dello Spettacolo

Musica, cinema, televisione: a Milano arriva il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento. Da venerdì 24 a domenica 26 ottobre, negli spazi del Superstudio Più, il festival offrirà tre giornate immersive con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Musica, cinema, televisione, serie, sport, food, kids in un palinsesto no stop di attività per tutte le età: è "Il Festival dello Spettacolo", il primo evento in Italia e in Europa completamente dedicato alle diverse anime dell'intrattenimento. A Milano, da venerdì 24 a d - facebook.com Vai su Facebook

Dopo una carriera tra ristoranti, musica e televisione, Joe Bastianich debutta a teatro con Money - Il bilancio di una vita, un racconto intimo e autentico sul significato del successo, del denaro e delle scelte che definiscono chi siamo. https://youtu.be/2vVpcOS - X Vai su X

Musica, televisione e serie tv: a Milano arriva il Festival dello Spettacolo - Musica, cinema, televisione: a Milano arriva il Festival dello Spettacolo, il primo evento in Italia e in Europa interamente dedicato alle diverse anime dell’intrattenimento. Si legge su milanotoday.it

MTV Italia, la televisione musicale tra serie TV, anime e videoclip - Il 1° agosto 1981 negli Stati Uniti si accese MTV (Music Television), canale ... Lo riporta ilsipontino.net

Il Festival dello Spettacolo con le star di serie tv, musica e cinema italiano - I nomi dei vip, quando, dove e tutte le info - Anteprime, concerti ed esperienze live con tanti protagonisti dello spettacolo: dal cinema alla tv, dalle serie alla musica, dallo sport al food e ai bambini Musica, cinema, televisione, serie, sport, ... Come scrive affaritaliani.it