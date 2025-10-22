Musica solidale Concerto in duomo per la ’Farfalla’
Sabato alle 21.15, nel Duomo di Orbetello, torna la grande musica con una serata speciale interamente dedicata a Mozart. Il concerto, organizzato dall’associazione Kaletra, da anni protagonista della scena culturale locale grazie a iniziative come l’Orbetello Piano Festival e l’Orbetello Piano Competition, è realizzato in collaborazione con la parrocchia di Orbetello e con la direzione artistica del maestro Giuliano Adorno, figura centrale nella promozione della musica classica in Maremma. A esibirsi sarà l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto, affiancata dal maestro Massimo Merone, che ricoprirà il doppio ruolo di direttore e solista al violino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
