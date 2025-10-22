Musica folk e autunno un' accoppiata perfetta in 10 dischi esemplari

Musica folk e autunno. Con l’arrivo dei primi freddi e l’allungarsi delle notti, il desiderio più autentico è quello di rifugiarsi in una baita nel bosco e restarci fino a quando i bucaneve iniziano a sbocciare. (Hai una baita nel bosco, vero? Anch’io. Nel caso, ci si potrebbe vedere lì). La colonna sonora ideale per questo ritiro dal mondo è, naturalmente, la musica folk. C’è qualcosa nei suoi timbri che si accorda perfettamente con questa stagione e le sue sfumature terrose dell’arancio, del marrone e del verde, il rallentamento che segue le estati frenetiche, l’oscurità che invita all’introspezione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

