Musica alta caos e ragazzi da mezza Italia | blitz al rave party denunciati 35 giovani

I carabinieri della Stazione di Bardi hanno denunciato 35 persone di giovane età che, al termine dei necessari accertamenti e delle verifiche svolte, sono ritenuti i presunti responsabili, in concorso tra loro, di aver invaso dei terreni privati e pubblici con la finalità di dare luogo a un “rave. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Musica, pittura, scultura, danza, teatro, design. Primo grande appuntamento dedicato all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - facebook.com Vai su Facebook

Ragazzi scatenati e musica alta fino a notte fonda - Musica techno e schiamazzi, tuffi nel naviglio, i rimbalzi del pallone sulle mura, cumuli di bottiglie e rifiuti abbandonati "che ogni mattina dobbiamo rimuovere". Come scrive ilgiorno.it

Caos fino a tarda notte in Cavour: "Musica alta e sporcizia ovunque". Il Comune: "Interverremo a breve" - La problematica sarebbe legata a un’attività ai piedi del Castello in cui vengono organizzate feste. Segnala ilrestodelcarlino.it