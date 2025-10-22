Musei della Reggia di Portici | 50 opere in mostra dal futurismo alla creatività contemporanea
Cinquanta opere dal futurismo alla creatività contemporanea negli Appartamenti Reali del MUSA – Musei della Reggia di Portici: dal 25 ottobre al 12 aprile 2026, la mostra “Noismi. Per un futuro senza ismi”, a cura di Michele Citro, invita il pubblico a un dialogo inedito. L’esposizione, attraverso oltre 50 lavori di medio e grande formato, affianca in sedici sale capolavori di maestri storici come Umberto Boccioni, Leoncillo Leonardi, Mario Schifano, Tano Festa e Vettor Pisani a opere di talenti contemporanei come Chiara Capobianco, Sabatino Cersosimo, Luigi Citarrella, Angelo Andrea Citro, Mario Ferrante, Alessia Forconi, Ignazio Fresu, Paolo Garau, Angelo Giordano, MiTch Laurenzana, Franco Losvizzero, Fulvio Merolli, Giuseppe Negro, Francesco Pennacchi, Giuseppe Palermo, Biljana Petrovic, Marzia Ratti, Francesco Scialò, Aniello Scotto ed Emanuele Scuotto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
