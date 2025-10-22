muratori facchini e tecnici di vendita

TECNICI DELLA VENDITA Azienda specializzata nel taglio a misura di laminati ricerca apprendista impiegato commerciale (18-29 anni). E’ richiesto buon uso del pacchetto Office e in particolar modo excel e conoscenza B1 dell’inglese. Offerta MS-268008 MURATORI Impresa edile specializzata nelle ristrutturazioni ricerca due operai edilimuratori con esperienza: demolizioni interne, realizzazione di nuove pareti, intonaci, rasature, assistenze murarie alla realizzazione degli impianti elettrici e idraulici. Iniziale tempo determinato, indicativamente 4 mesi, volto alla stabilizzazione. Sede Massa. Offerta MS-267967 FACCHINI Cooperativa di servizi ricerca addetto al facchinaggio per la stagione di prosa ai teatri di Massa, Carrara, Pietrasanta e Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

