Muore Francesco De Leo il detenuto obeso pesava 265 chili | Mai un’ora d’aria nessuno lo aiutava ad alzarsi 

Pesava 265 chili Francesco De Leo quando, nella mattinata di lunedì 20 ottobre, è morto in cella a Torino. Il 51enne pugliese era arrivato nel carcere Lorusso e Cotugno a inizio mese ed era stato costretto a dormire su una branda, come tutti gli altri detenuti. Eppure la decisione di trasferirlo da Genova a lì fosse stata presa proprio perché nella struttura piemontese due celle erano state unite per realizzare un l ocale adatto alle sue condizioni fisiche. Per venti giorni ha atteso il letto bariatrico, apposta per lui. Il letto è però tragicamente arrivato proprio nelle ore in cui il 51enne, diabetico, è andato in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Open.online

