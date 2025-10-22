Mrs Playmen recensione dei primi episodi | la rivoluzione di Adelina Tattilo Tra morale ed erotismo

Presentata alla Festa del Cinema di Roma e in arrivo su Netflix il 12 novembre, Mrs Playmen è il libero racconto dell'ascesa di Adelina Tattilo, direttrice responsabile di quella che era la rivista erotica più famosa d'Italia. Protagonista, Carolina Crescentini. In quanti sanno che alle spalle di una delle più note riviste erotiche italiane c'era una donna? Mrs Playmen, la nuova serie di Netflix disponibile dal 12 novembre, ci racconta una delle figure più interessanti e progressiste del secolo scorso: Adelina Tattilo, editrice di successo che ha saputo fare di una rivista considerata per soli uomini qualcosa di più della mera risposta italiana a Playboy, qualcosa di diverso, più articolato di una collezione settimanale di foto hard, qualcosa con un taglio editoriale preciso, per l'epoca più inclusivo e di sicuro audace sotto molti punti di vista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mrs Playmen, recensione dei primi episodi: la rivoluzione di Adelina Tattilo. Tra morale ed erotismo

