Mrs Playmen | il trailer della serie con Carolina Crescentini

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Mrs Playmen, la nuova serie italiana in 7 episodi prodotta da Aurora TV e ispirata alla storia vera di Adelina Tattilo, editrice della più nota rivista erotica italiana, Playmen. I primi due episodi della serie, che sarà disponibile solo su Netflix dal 12 novembre, saranno presentati oggi in anteprima alla 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Freestyle. Carolina Crescentini è Adelina Tattilo. A interpretare la protagonista è Carolina Crescentini, nei panni di Adelina Tattilo, una donna che negli anni '70 seppe trasformare la provocazione in cultura e la sensualità in un atto politico.