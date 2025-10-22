' Mrs Playmen' Carolina Crescentini | Oggi negare l' aborto alle donne è inaccettabile
Roma, 22 ottobre 2025 – «È la storia dell'autodeterminazione di una donna che scopre di essere più forte di quello che le hanno detto di essere». Dal tono della voce, dall'entusiasmo e dal trasporto che mette in ogni sua parola, si capisce come per Carolina Crescentini prendere parte a ' Mrs Playmen ' sia stato molto più di un semplice lavoro. La serie diretta da Riccardo Donna, su Netflix dal 12 novembre dopo il passaggio alla Festa del Cinema, racconta la storia vera di Adelina Tattilo, direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni '70 che, in un'epoca in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe,si è schierata in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all'aborto e l'emancipazione femminile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
