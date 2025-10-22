Mozione legittima parola di prefetto La minoranza ora chiede le dimissioni di Uggè

Lodi, 22 ottobre 2025 – La Prefettura dà ragione all’opposizione: la mozione di sfiducia sull’ex assessore Gianluca Scotti  era legittima. E ora è bufera sul presidente del Consiglio comunale Antonio Uggè, che si era rifiutato di iscriverla all’ordine del giorno. Parla l’ormai ex assessore di Lodi. Le dimissioni e i sassolini di Gianluca Scotti: “Mai avuto vantaggi personali” Il caso Scotti sembrava chiuso con la nomina del nuovo membro della Giunta, l’avvocato Marco Mascheroni, che la settimana scorsa ha raccolto le deleghe vacanti. E invece la vicenda è tornata al centro del dibattito politico cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

