Moviola Real Madrid Juve LIVE | gli episodi dubbi del match

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Moviola Real Madrid Juve: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 3ª giornata di Champions League 202526.. La Juve affronta il Real Madrid per la 3ª giornata del girone unico di Champions League 202526. Arbitra l’incontro lo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dai suoi connazionali, gli assistenti  Tomaž Klan?nik  ed  Andraž Kova?i?, con  David Šmajc  nel ruolo di quarto uomo. La cabina di regia del  VAR  vedrà la presenza di un arbitro tedesco: il Video Assistant Referee sarà  Bastian Dankert. Ad affiancarlo nel ruolo di Assistente Video Assistant Referee ci sarà il portoghese  Tiago Martins. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

