Movimento Libero e Autonomo nasce la rete campana della formazione autonoma

Il Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, sindacato datoriale delle  scuole di formazione campane, avvia la  designazione  e comunicazione agli enti locali  dei propri delegati sul territorio campano  per promuovere una “ interlocuzione stabile e capillare con le amministrazioni locali “, finalizzata al “rafforzamento di una filiera formativa virtuosa”. L’iniziativa, prima del suo genere nel comparto in Campania, nasce secondo il  Movimento dall’esigenza di portare l’esperienza concreta degli operatori ai tavoli istituzionali  che contano  ad ogni livello, favorendo sinergie pubblico-privato utili ad accompagnare il sistema della formazione professionale della regione nel delicato passaggio post-Gol, in un contesto territoriale in cui il tema dell’occupazione resta centrale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

