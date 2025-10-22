Movimento Libero e Autonomo nasce la rete campana della formazione autonoma

Il Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, sindacato datoriale delle scuole di formazione campane, avvia la designazione e comunicazione agli enti locali dei propri delegati sul territorio campano per promuovere una “ interlocuzione stabile e capillare con le amministrazioni locali “, finalizzata al “rafforzamento di una filiera formativa virtuosa”. L’iniziativa, prima del suo genere nel comparto in Campania, nasce secondo il Movimento dall’esigenza di portare l’esperienza concreta degli operatori ai tavoli istituzionali che contano ad ogni livello, favorendo sinergie pubblico-privato utili ad accompagnare il sistema della formazione professionale della regione nel delicato passaggio post-Gol, in un contesto territoriale in cui il tema dell’occupazione resta centrale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

