MOVIE ICONS | uno sguardo diverso sul cinema

Più di 100 oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra MOVIE ICONS, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, Museo Nazionale del Cinema di Torino e Theatrum Mundi. In programma dal 22 ottobre 2025 al 3 Maggio 2026, l'esposizione di oggetti autentici dai set di Hollywood è stata allestita al WeGil, polo culturale della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea nel cuore di Trastevere, a Roma. Con MOVIE ICONS un viaggio nella storia del cinema, nell'evoluzione dei mestieri e della produzione cinematografica e del costume, si trasforma in una mostra di collezionismo dal carattere intramontabile.