MOVIE ICONS | uno sguardo diverso sul cinema
Più di 100 oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra MOVIE ICONS, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, Museo Nazionale del Cinema di Torino e Theatrum Mundi. In programma dal 22 ottobre 2025 al 3 Maggio 2026, l’esposizione di oggetti autentici dai set di Hollywood è stata allestita al WeGil, polo culturale della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea nel cuore di Trastevere, a Roma. Con MOVIE ICONS un viaggio nella storia del cinema, nell’evoluzione dei mestieri e della produzione cinematografica e del costume, si trasforma in una mostra di collezionismo dal carattere intramontabile. 🔗 Leggi su Funweek.it
Approfondisci con queste news
REGIONE LAZIO, ROCCA PRESENTA LA MOSTRA “MOVIE ICONS, OGGETTI ORIGINALI DAI SET DI HOLLYWOOD” - facebook.com Vai su Facebook
Vivo X300 Series AI Movie Storyboard #vivo #vivoX300 #vivoX300Pro - X Vai su X
MOVIE ICONS: uno sguardo diverso sul cinema - Da Star Wars agli Avengers, più di cento pezzi originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai se ... Si legge su funweek.it