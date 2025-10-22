Movie Icons la mostra con oggetti originali dai set di Hollywood

Più di 100 oggetti originali di scena, costumi e memorabilia, provenienti dai set cinematografici hollywoodiani, sono i protagonisti della mostra Movie Icons, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con Laziocrea, Museo Nazionale del Cinema di Torino e Theatrum Mundi.In programma dal 22. 🔗 Leggi su Romatoday.it

«Movie Icons», in mostra memorabilia del cinema: la bacchetta di Potter, il berretto di Forrest Gump e i guantoni di Rocky - In concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, al WeGil inaugura l'esposizione che raccoglie costumi e accessori di scena dai set hollywoodiani, promossa dalla Regione Lazio e in programma dal 22 ot ... Secondo roma.corriere.it

«Star Wars» atterra alla Festa del Cinema: spade laser e cosplay per l'anteprima della mostra «Movie Icons» - L'anteprima all'Auditorium della mostra «Movie Icons», che inaugura in concomitanza con la Festa del Cinema di Roma, è stata l ... Riporta msn.com

Movie Icons, gli oggetti dai set del cinema in mostra alla Mole di Torino - In un'epoca nella quale la dimensione della virtualità sembrerebbe minacciare la fisicità dell'esistenza, una mostra sugli oggetti dei set, che potrebbe sembrare antistorica, in effetti mette in ... Si legge su ilmessaggero.it