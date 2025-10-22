Balene, foche, aquile, lupi e cervi. Protagonisti delle dodici opere che compongono la mostra personale dello spezzino Gianluca Motto alla Galleria Contempo di Helsinki, in Finlandia. In ‘Wild soul, free spirit’, inaugurata ad inizio mese e attiva fino al 2 novembre, lavori di medio grandi dimensioni, tutti raffiguranti animali, che si intrecciano in una vera e propria contaminazione con fiori e farfalle, una vera esplosione di colori. Questo nuovo progetto ci trasporta dal vento e dall’elemento Aria verso l’elemento Terra. Animali che, letteralmente, tirano fuori l’altra parte di loro, forse quella più intima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motto espone a Helsinki