Motorola Edge 60 Pro è il migliore a questo prezzo | -280€ sul listino e minimo storico

Motorola Edge 60 Pro in offerta a 369€ con display pOLED 6,7", batteria 6000 mAh, 512 GB storage e processore Dimensity 8350. Sconto del 43% dal prezzo originale. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Motorola Edge 60 Pro è il migliore a questo prezzo: -280€ sul listino e minimo storico

Contenuti che potrebbero interessarti

Con il 2x1 di TIM Motorola Edge 60 5G + moto g35 5G a 10€ al mese per 30 mesi. Cosa aspetti!!Corri subito nei nostri negozi TIM #TELEFONIAMAXÈL ?Via dei Nebrodi 10 Palermo ? 0917932215 ?V.le Strasburgo 32 Palermo ? 0916486569 #LaFo - facebook.com Vai su Facebook

Motorola Edge 70, è ora del nuovo indizio: super sconti per chi risponde giusto! - X Vai su X

Motorola Edge 60 Pro 12/512GB scende su eBay: offerta TOP a 369 euro - Motorola Edge 60 Pro scende al prezzo più basso: 369€ su eBay per la versione 12/512GB con Moto AI, batteria da 6000 mAh, display pOLED e tripla fotocamera da 50 MP. Secondo hdblog.it

Motorola aggiorna Edge 50 Pro e Moto G Power (2025) ad Android 16 - Dopo le prime versioni su Edge 60 Pro e Edge50 Fusion, Motorola amplia la distribuzione di Android 16 coinvolg ... Segnala tecnoandroid.it

Motorola Edge 60 Pro torna in offerta: è lui la scelta giusta nella fascia media? - range è in sconto diventando un vero e proprio affare sotto i 400 euro. Scrive hdblog.it