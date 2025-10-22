MotoGP statistiche GP Malesia 2025 I piloti italiani hanno vinto le ultime 3 edizioni… Tanti anche i successi del passato!

La terz’ultima tappa del Mondiale MotoGP 2025 andrà in scena domenica 26 ottobre a Sepang, dove si disputerà la ventiquattresima edizione del Gran Premio di Malesia. A differenza di tanti appuntamenti asiatici, entrati in calendario solo in tempi recenti, questo evento ha una storia ben più ampia, essendo sorto già nel 1991. La Malaysia, nome formalmente corretto per chiamare l’entità statale a cui si fa riferimento, è entrata in calendario più di tre decenni orsono grazie allo spartano impianto di Shah Alam, palcoscenico della corsa sino al 1997. Un’occasionale edizione a Johor (1998) ha fatto da prodromo al definitivo trasferimento a Sepang, autodromo completato nel 1999 e talmente all’avanguardia da essere valido ancora oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, statistiche GP Malesia 2025. I piloti italiani hanno vinto le ultime 3 edizioni… Tanti anche i successi del passato!

