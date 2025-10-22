La scorsa settimana si è scritto di come Phillip Island sia diventato un circuito nemico dei piloti italiani dopo aver regalato tante gioie in un passato ormai remoto. Ora che il Gran Premio d’Australia è in archivio e ci si avvicina a quello della Malesia, è curioso notare come viceversa Sepang sia un autodromo che ha assunto i contorni dell’ enclave tricolore nella penisola di Malacca! Come a Phillip Island, l’inizio del XXI secolo è stato caratterizzato da un filotto di successi italiani che però non era espressione del dominio di Valentino Rossi. Certo, il Dottore vinse quattro volte (2001, 2003, 2004, 2006), ma nel mezzo si infilarono anche Max Biaggi (quella del 2002 fu la sua ultima affermazione in Yamaha) e Loris Capirossi (2005). 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, "l'azzurra magia" di Sepang. Quante gradite sorprese per i piloti italiani in Malesia!