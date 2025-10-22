MotoGP Biaggi | Bagnaia via dal team factory Ducati? È possibile…

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex iridato commenta il momento di Pecco: "Pochi indizi e addirittura confusi. La squadra non si esprime e Pecco parla con un linguaggio non comprensibile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

motogp biaggi bagnaia via dal team factory ducati 200 possibile8230

© Gazzetta.it - MotoGP, Biaggi: "Bagnaia via dal team factory Ducati? È possibile…"

Altre letture consigliate

motogp biaggi bagnaia viaMax Biaggi: “Non metto la mano sul fuoco sulla permanenza di Bagnaia in Ducati” - Il campione romano del motomondiale ha espresso qualche perplessità anche sulla gestione della comunicazione sui problemi di Pecco ... Segnala formulapassion.it

motogp biaggi bagnaia viaMax Biaggi ha dei dubbi sul futuro di Pecco Bagnaia - In MotoGp, col mondiale ormai matematicamente assegnato a Marc Marquez, a tenere banco è la questione legata a Pecco Bagnaia. Si legge su msn.com

motogp biaggi bagnaia viaMotoGP, Francesco Bagnaia: “Indescrivibile quello che è successo dopo Motegi, oggi ero al limite” - Si è concluso con la vittoria sorprendente di Raul Fernandez il Gran Premio di Australia 2025, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Biaggi Bagnaia Via