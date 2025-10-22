MotoGP Biaggi | Bagnaia via dal team factory Ducati? È possibile…

L'ex iridato commenta il momento di Pecco: "Pochi indizi e addirittura confusi. La squadra non si esprime e Pecco parla con un linguaggio non comprensibile". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - MotoGP, Biaggi: "Bagnaia via dal team factory Ducati? È possibile…"

Altre letture consigliate

13 ottobre 2002, Sepang - Max Biaggi vince davanti a Valentino Rossi e al poleman Alex Barros. Per il romano è l’ottavo ed ultimo successo con la Yamaha, che lascerà a fine anno per passare alla Honda del Team Camel. #MemasGP #MotoGP #ValentinoR - facebook.com Vai su Facebook

Gli auguri di pronta guarigione di Max Biaggi a Marc Marquez #MotoGP #Ducati #Marquez #Biaggi #IndonesianGP - X Vai su X

Max Biaggi: “Non metto la mano sul fuoco sulla permanenza di Bagnaia in Ducati” - Il campione romano del motomondiale ha espresso qualche perplessità anche sulla gestione della comunicazione sui problemi di Pecco ... Segnala formulapassion.it

Max Biaggi ha dei dubbi sul futuro di Pecco Bagnaia - In MotoGp, col mondiale ormai matematicamente assegnato a Marc Marquez, a tenere banco è la questione legata a Pecco Bagnaia. Si legge su msn.com

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Indescrivibile quello che è successo dopo Motegi, oggi ero al limite” - Si è concluso con la vittoria sorprendente di Raul Fernandez il Gran Premio di Australia 2025, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale. Da oasport.it