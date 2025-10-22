Moto sotto sequestro e guida senza patente | maxi sanzione per un 42enne

Un uomo di 42 anni, residente a Imola, ha ricevuto una multa da 5mila euro per alcune gravi infrazioni del Codice della strada. Il 42enne, infatti, era alla guida di una motocicletta già posta sotto sequestro, oltre a non avere la patente adatta per quel tipo di veicolo.I fatti risalgono allo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

