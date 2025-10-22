Moto gp Biaggi sulla permanenza di Bagnaia in Ducati | Non ci metto la mano sul fuoco
Bologna, 22 ottobre 2025 – Un 2025 da dimenticare, soprattutto dopo la sosta estiva. Pecco Bagnaia ha vissuto una delle stagioni più difficili da quando è in Moto gp, forse la più complicata di tutte. La vittoria di Motegi è un lontano ricordo perché tra Indonesia e Australia Bagnaia è ripiombato in una crisi senza fine, talmente acuta che si stagliano incertezze anche sul suo futuro in Ducati. A fine 2026 scadranno tanti contratti e poi ci saranno, a partire dal 2027, i nuovi regolamenti con meno dispositivi elettronici, riduzione della potenza dei motori e riduzione dell’aerodinamica. Quasi una rivoluzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
