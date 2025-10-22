Moto Firenzuola protesta | Sembra un Gp ora basta

"Occorre trovare soluzioni concrete al problema del traffico motociclistico, specialmente quando attraversa i centri abitati. Le moto non possono sfrecciare a cento all’ora quando passano dalle nostre frazioni": lo dice il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti, dopo l’approvazione di un ordine del giorno presentato dal consigliere Angelo Di Meo, e votato all’unanimità dal consiglio comunale. Ora Firenzuola fa sul serio: intanto, il prossimo 3 novembre si terrà un consiglio comunale aperto sull’argomento. "Vogliamo – spiega Buti – farci trovare preparati per la prossima bella stagione", quando migliaia di moto, ogni fine settimana, percorreranno in lungo e in largo le strade del Mugello e dell’Alto Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

