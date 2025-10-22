Sergio Sollima firma quattro episodi che ricostruiscono le prime fasi delle lunghe indagini su quello che è stato poi conosciuto come "il Mostro di Firenze". Da stasera, 22 ottobre 2025, su Netflix. C'è una notte, nella campagna toscana, che non ha mai smesso di fare paura. Era il 21 agosto 1968. Due corpi in un'auto, un'Alfa Romeo Giulietta bianca ferma accanto a un fosso, il lampeggiatore acceso, in una strada sterrata vicino al cimitero di Signa. Un bambino addormentato sul sedile posteriore. Oggi quel bambino è un uomo di 63 anni, vive ai margini, e porta ancora addosso il peso di quella notte. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mostro di Firenze: stasera su Netflix la serie dei delitti. Si parte da Signa 1968