Firenze, 22 ottobre 2025 – "Non parlo molto volentieri di queste vicende", premette Silvia Della Monica, il magistrato che indagò sul mostro fino al 1983 e che, dopo l'ultimo delitto del settembre del 1985, ricevette un pezzo della pelle del seno della vittima, Nadine Mauriot: una lettera che poteva aver scritto soltanto il killer. Dottoressa, ha visto la serie? "L'ho vista e l'ho trovata fatta bene, una serie che riporta l'attenzione su quel periodo della pista sarda che portò all'individuazione e al collegamento dell'arma. E poi ho trovato molto ben individuato il movente. Li ho sempre considerati degli omicidi rivolti contro le donne.

Mostro di Firenze, la pm che fece paura al killer: "Scrisse a me perché lo sfidai"